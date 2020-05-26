В прокуратуре отреагировали на действия полицейских, предупредивших ущемленных медиков об экстремизме

26 Май 2020 2020-05-26T12:45:44+03:00

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В Краснодарском крае массовые обращения по поводу ковид-недоплат прекратились. По данным властей, со всеми, кто был несправедливо ущемлен, работая в опасных условиях распространения коронавируса, рассчитались. Однако от медиков начали поступать сигналы иного рода. В частности, сотрудники абинской скорой помощи пожаловались на действия полицейских. Якобы каждого, кто заявил о несправедливости в начислении зарплат публично, вызвали в местный отдел и предупредили об ответственности за экстремизм.

После заявлений уже иного характера к этой ситуации подключилась прокуратура Краснодарского края. И назначила проверку обоснованности действий полицейских.

- Да, факт этот имел место быть. Полицией, с подачи коллег из другого ведомства, было даже выдано письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства об экстремизме. Конечно, в нынешних условиях так делать не нужно. Сейчас разбираемся, возможно, сигнал коллег был неверно воспринят. Прокуратура тоже опрашивала медиков, но как раз именно в связи с их жалобами на неполучение доплат в целях защиты их прав, и, конечно, никаких предупреждений не делала, - сообщили "КП" - Кубань" в надзорном ведомстве.

Сейчас все недопонимания устранены, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Напомним, обращения медиков начались после того, как публично выступили сотрудники подстанции скорой помощи в Армавире. Позже в лечебное учреждение для разбирательства была направлена комиссия минздрава, параллельно проверку начали в прокуратуре и следственном комитете.

Спустя некоторое время нарушения нашли. А позже возбудили первое в стране уголовное дело, связанное с недоплатами медикам в период пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU