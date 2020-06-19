2020-06-19T09:22:16+03:00
Политика

Выборы губернатора Краснодарского края: «Единая Россия» выдвинула Вениамина Кондратьева

Голосование состоится 13 сентября
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В краевой столице прошла конференция Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии. На ней на должность главы администрации региона выдвинули Вениамина Кондратьева. Большинство присутствующих поддержали кандидатуру. Голосование состоится 13 сентября.

На заседании отметили, что за пять лет Краснодарский край добился хороших результатов в развитии экономики и социальной сферы. Достижения позволят жителям и бизнесу быстрее преодолеть последствия пандемии.

– В каждом муниципалитете края и в каждой семье мы должны преодолеть последствия вируса. Из бюджета потеряем около 10% – 30 млрд рублей. Поэтому нам важно сейчас поддержать бизнес, который потом поддержит экономку, – сказал Вениамин Кондратьев.

Несмотря на сложившуюся ситуацию в экономке, все социальные обязательства власти пообещали выполнить. Напомним, в регионе массово строят социальные объекты и спортплощадки. По строительству новых школ Кубань – первая в стране.

Напомним, губернатор края с 21 июня отменил карантин. Но в регионе продолжает действовать масочный режим, также запрещены массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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