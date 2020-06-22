2020-06-22T11:51:15+03:00
Общество

«Финансы есть»: В Краснодаре готовятся к проектированию реконструкции Дома купца Лихацкого

Памятник архитектуры, который находится в плачевном состоянии, ждет восстановление
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Дом купца Лихацкого в КраснодареДом купца Лихацкого в КраснодареФото: Виталий КАРНАУХ
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В мэрии Краснодара не отказались от планов по реконструкции памятника архитектуры начала 20 века - Дома купца Лихацкого, несмотря на снижение доходов бюджета из-за пандемии коронавируса. В ближайшее время начнется подготовка проекта обновления здания в историческом центре города.

- Мы уже забрали в оперативное управление само здание Дома купца Лихацкого и участок под ним. Он уже у строителей. Помимо этого, мы получили от управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края задание, в соответствии с которым мы будем выполнять работы. Мы его на сегодняшний день уже полностью «осметили». Финансы у нас есть, мы готовы приступить к процедуре торгов, - рассказал о текущем положении дел директор департамента строительства администрации Краснодара Артем Аганов.

В планах мэрии воссоздать исторический квартал старого Екатеринодара, центром которого станет Дом купца Лихацкого. Глава города Евгений Первышов поручил подготовить и обнародовать эскизы, а также предоставить график работ с точными сроками.

Как сейчас выглядит Дом купца Лихацкого в Краснодаре.

СПРАВКА «КП»

Объект культурного наследия «Дом купца Марка Лихацкого, 1909-1910 годы» расположен по ул. Красной, 118/1.

Сам дом датируется, согласно архивам, 1890—1910 гг. Это двухэтажное строение с подвалом, которое обладает яркими элементами фасада — он сделан из традиционного на тот момент сочетания кирпича и деревянных элементов. Имеет деревянную веранду с резными элементами.

Состояние объекта признано неудовлетворительным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и архитектуры) народов Российской Федерации».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Без инвестора: Дом купца Лихацкого в центре Краснодара восстановят за бюджетные деньги

Глава города рассказал о желании создать «уголок истории Екатеринодара», который после реставрации займет часть квартала в районе улиц Красноармейской и Длинной. А в доме купца Лихацкого может появиться музей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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