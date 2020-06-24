Спрос на отдых в Краснодарском крае увеличился в 10 раз

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:01:21+03:00

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Карантин в Краснодарском крае отменили 21 июня. И как только это случилось, в регион рванули туристы. По данным туроператоров, спрос на отдых на курортах Кубани увеличился в 10 раз.

- Еще неделю назад спрос практически отсутствовал, а сейчас резко вырос, - сообщил гендиректор TUI Россия Тарас Демура. - То есть если раньше мы продавали по 100 туров в день в Сочи, то сейчас путевки покупают по 1000 человек в сутки.

Ежедневно в Сочи прибывают по 70 самолетов с туристами. И с каждым днем пассажиров в них становится все больше. Люди покупают путевки в санатории, бронируют отели. Как говорят эксперты, цены на отдых в этом году в Сочи увеличиваться не будет.

- Отдых будет на уровне прошлого года – точнее, цена на него, - отметила руководитель Ассоциации отельеров Сочи Валентина Богданова. – Все понимают, что сейчас необходимо привлечь как можно больше туристов. И сделать это можно уж точно не за счет повышения цен.

В Ассоциации туроператоров России вообще прогнозируют снижение стоимости путевки на отдых.

- Цены на отдых в Сочи, Анапе, Геленджике даже снизятся, и весьма заметно.Так как анализ средних и минимальных цен показал, что стартовые цены на турпакеты с вылетом из Москвы 1-4 июля оказались на 30% дешевле, чем в такой же период прошлого года, - сообщили в АТОР.

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ИСТОЧНИК KP.RU