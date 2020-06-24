2020-06-24T18:50:44+03:00
Общество

В Краснодаре на трассе повесили гигантское знамя Победы

Оно появилось напротив памятника "Катюше"
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Знамя Победы повесили в КраснодареЗнамя Победы повесили в КраснодареФото: Варвара ДЫМ
Изменить размер текста:

В районе легендарной «Катюши», что находится на Ростовском шоссе Краснодара, установлен огромный флагшток, на котором уже много лет висит гигантский флаг России. Триколор видно издалека, когда едешь по трассе.

Но 24 июня, когда вся страна отмечает парад, флаг России сменило знамя Победы.

В этом году из-за коронавируса традиционный парад, который обычно проходит 9 мая, перенесли на 24 июня. Дата эта была выбрана не случайно – именно в этот день в 1945 году впервые и прошел парад Победителей на Красной площади в .

Знамя Победы в Краснодаре Фото: Варвара ДЫМ

Знамя Победы в КраснодареФото: Варвара ДЫМ

В Краснодарском крае в этом году праздничное шествие было только в Новороссийске. В других городах Кубани прошли различные акции и флэшмобы.

В Краснодаре сшили огромное красное полотнище – копию знамени Победы, и повесили на Ростовском шоссе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото с Парада Победы в Новороссийске 24 июня 2020: 1500 военных и 8 зрителей

Военные прошли парадным строем в Новороссийске перед 8 ветеранами Великой Отечественной войны. Смотрите фоторепортаж

Салют в Новороссийске 24 июня 2020 года: когда и где пройдёт в честь Парада Победы

Небо Новороссийска раскрасят фейерверки семи цветов - серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый. А всего будет выпущено порядка десяти видов салютов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре открыли бесплатные мини-офисы для предпринимателей
В сарае у жительницы Майкопа собака нашла 680 граммов конопли
В Краснодаре на трассе повесили гигантское знамя Победы
«С перепелиное яйцо»: на Армавир обрушился мощный град и ливень
Сергей Галицкий создал женскую футбольную команду на базе ФК «Краснодар»
«Невероятные впечатления»: школьница из Краснодара побывала на параде в Москве
В Краснодаре открывается инновационный центр содействия бизнесу
В Сочи прошла церемония возложения цветов к мемориалу павшим воинам
Спрос на отдых в Краснодарском крае увеличился в 10 раз
На Кубани прокуратура защитила права вдовы ветерана Великой Отечественной войны
В параде в Москве приняла участие знаменная группа Кубанского казачьего войска
Почти полтора миллиарда рублей выделены на Кубани на реконструкцию систем водоснабжения
Вениамин Кондратьев открыл в Геленджике памятник куниковцам
Смерть от коронавируса в Сочи: на курорте скончались двое горожан
Суд в Ейске арестовал и оштрафовал участников несанкционированного митинга
Оперативники обнаружили у жителя Сочи коллекцию из 35 боевых наград
На Кубани переизбрали детского омбудсмена
В Туапсинском районе заработали 137 отелей
Умер заслуженный юрист Кубани Юрий Ламейкин
На Кубани юбилей Парада Победы отметят флешмобами и онлайн-акциями
Знамя Победы водрузили в горах под Сочи
На Центральном водозаборе в Сочи произошел пожар