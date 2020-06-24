В Краснодаре на трассе повесили гигантское знамя Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:50:44+03:00

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В районе легендарной «Катюши», что находится на Ростовском шоссе Краснодара, установлен огромный флагшток, на котором уже много лет висит гигантский флаг России. Триколор видно издалека, когда едешь по трассе.

Но 24 июня, когда вся страна отмечает парад, флаг России сменило знамя Победы.

В этом году из-за коронавируса традиционный парад, который обычно проходит 9 мая, перенесли на 24 июня. Дата эта была выбрана не случайно – именно в этот день в 1945 году впервые и прошел парад Победителей на Красной площади в .

Знамя Победы в КраснодареФото: Варвара ДЫМ

В Краснодарском крае в этом году праздничное шествие было только в Новороссийске. В других городах Кубани прошли различные акции и флэшмобы.

В Краснодаре сшили огромное красное полотнище – копию знамени Победы, и повесили на Ростовском шоссе.

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ИСТОЧНИК KP.RU