2020-06-26T11:19:47+03:00
Происшествия

Следователи начали новую проверку по факту смерти «краснодарского каннибала» в тюрьме

Отказ в возбуждении уголовного дела посчитали необоснованным
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Дмитрий Бакшеев. Фото facebook.com/fedjulevgДмитрий Бакшеев. Фото facebook.com/fedjulevg
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В обстоятельствах смерти «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева правоохранителям все-таки предстоит разобраться. СК организовал новую проверку по факту гибели осужденного в тюрьме.

Напомним, 37-летний Дмитрий Бакшеев скончался 16 февраля 2020 года в межобластной туберкулезной больнице. В ростовском ФСИН «Комсомолке» пояснили - мужчина скончался от продолжительной болезни.

Защитники осужденного лично выехали на место, чтобы узнать, в чем дело. Позже адвокат Юлия Федотова сообщила, что Бакшеев скончался из-за сахарного диабета. По ее словам, это было возможно только при условии, что он не получил необходимую дозу инсулина.

Следственный комитет поэтому поводу не стал возбуждать уголовное дело. Защитники Бакшеева этот отказ обжаловали. Как результат - новое разбирательство.

- Следователю теперь придется проверить правильность оказания медицинской помощи в Межобластной туберкулезной больнице №19 Ростова-на-Дону, где скончался Дмитрий Бакшеев, - сказано в постановлении о возвращении материала для проверки.

Кроме того, к материалам дела должно быть приобщено заключение патологоанатомов, исследовавших труп «краснодарского каннибала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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