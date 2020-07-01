Голосование по поправкам в Конституцию 2020: явка в Краснодарском крае на 12:00 составила 74,6 %

1 Июль 2020 2020-07-01T14:30:01+03:00

Явка на участки 1 июля на Кубани превысила 74%. Фото мэрии Сочи

В крае проходит основной день голосования

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Краевой избирком информирует о весьма высокой явке 1 июля в регионе на участки в основной день голосования по вопросу о внесении поправок в Конституцию России.

Избирательная комиссия Краснодарского края обнародовала данные об активности граждан на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России по состоянию на 12:00.

- Общая активность участников голосования по Краснодарскому краю – 74,6 % , с учетом дней голосования 25-30 июня 2020 года,- сообщают в комиссии.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как проходит голосование в городах региона. Например в Сочи удалось как избежать скопления людей на участках, так и при этом дать возможность высказать своё мнение по поправкам в Конституцию России.

Только за период досрочного голосования явка составила более 50%.

Между тем, известные люди региона, в том числе боксер и депутат Дмитрий Пирог и директор Фонда развития региона Илья Шакалов призывают кубанцев активнее участвовать в голосовании.

Они говорят,что поправки в Конституцию страны кране важны для дальнейшего развития и прицветания России.

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ИСТОЧНИК KP.RU