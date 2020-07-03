Клещи в Краснодарском крае: пострадавших в разы меньше по сравнению с прошлым годом

3 Июль 2020 2020-07-03T15:43:50+03:00

Ситуация с клещами в Краснодарском крае в 2020 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с клещами в Краснодарском крае в 2020 году

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Первый месяц лета уже пролетел, наступил июль. Жара стоит неимоверная, активизировались комары и клещи. Больно уж долго не выходили на улицы «жертвы» - кубанцы. Но этот факт, возможно, сыграл свою положительную роль, поскольку количество укушенных клещами граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось в несколько раз.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю огласило количество пострадавших с начала года. С укусами клещей в медицинские учреждения региона обратились лишь 1662 человека. В 2019 году эта цифра составила 3774. Из нынешних «жертв» - 903 ребенка до 14 лет, а в прошлом году – 1596 детей.

К слову, на Черноморском и Азовском побережье клещи также не милуют отдыхают. За истекший период 2020 года пострадали 553 человека, из них 295 детей.

- Случаев укусов клещами в детских оздоровительных учреждениях не зарегистрировано, - отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Лабораториями в этом году исследовано уже 1167 экземпляров клещей – их проверяют на наличие различных инфекций. А также начато проведение обработок территорий. По свежим данным, специалисты обработали уже 513,571 га.

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ИСТОЧНИК KP.RU