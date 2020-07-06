2020-07-06T13:29:02+03:00
Общество

Новая трасса Джубга-Сочи протянется на 119 километров

Ее построят в обход населенным пунктам
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Разговоры о строительстве новой магистрали между Джубгой и Сочи идут уже не первый год. Трасса повлияет не только на развитие Сочи, но и всего Черноморского побережья. Ранее сообщалось, что протяженность дороги велика и ее строительство выльется в большие суммы. Были предложения сократить участок – построить трассу не от Джубги, а от Туапсе. Этапы работ местные власти не раз обсуждали с министром транспорта страны. Эксперты все-таки остановились на полноценном варианте строительства трассы.

Правительство РФ включило новую трассу Джубга-Сочи в опорную сеть российских дорог.

– Протяженность новой трассы Джубга-Сочи составит 119 километров, она будет построена в обход населенных пунктов. Особенно это актуально для Туапсинского района – самого напряженного участка на существующей трассе, – уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что сейчас трасса Джубга-Сочи является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Летом двухполосный горный серпантин сковывают огромные заторы. Создание альтернативное дороги важно не только для Кубани, но и для страны в целом.

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Генеральным подрядчиком, пишут СМИ, планируется сделать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, а финансироваться проект, возможно, будет из госбюджета.

Но нужна ли нам сейчас такая дорогая игрушка? С одной стороны, разве не красота — промчаться на «соточке» (предполагается, что разрешенная скорость на трассе будет составлять 120 км/час) вдоль отечественного «Лазурного побережья», да еще и в авто с открытым верхом! (читайте далее)

КСТАТИ

Три наивных вопроса о строительстве скоростной магистрали «Джубга - Сочи»

Тем не менее, согласно планам, добраться от Джубги до Сочи предлагалось всего за час: длина трассы составила бы примерно 119,5 км, а расчетная скорость на ней - 120 км/ч. Но откуда растут уши у этой новости, так и не ясно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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