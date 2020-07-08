Названа причина отключения энергоснабжения в Фестивальном микрорайоне Краснодара

8 Июль 2020 2020-07-08T09:36:18+03:00

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Напомним, что в столице Кубани из-за аномальной жары отключения электроэнергии обесточивают один микрорайон города за другим – за два дня произошло 15 сбоев. В НЭСК объясняют эти бесконечные аварии нагрузкой на сети.

В ночь на 8 июня в Краснодаре специалисты восстановили энергоснабжение в Юбилейном микрорайоне, «Музыкальном», на улице Российской, на Ростовском шоссе, также рабочие устранили семь технологических нарушений в работе электрической сети города.

В Фестивальном микрорайоне работы еще ведутся.

- Причина отключения энергоснабжения в Фестивальном микрорайоне — повреждение кабеля в районе Гагаринского бульвара. Место порыва уже нашли, специалисты устраняют аварию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубани» в пресс-службе мэрии.

Без электричества остаются ещё 1800 краснодарцев. Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил максимально ускорить работы по ремонту кабельной линии.

ИСТОЧНИК KP.RU