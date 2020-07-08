2020-07-08T15:45:25+03:00
Общество

Убегающие от смерчей туристы попали на видео

В станице Голубицкой вихрь из моря вышел на сушу [видео]
Варвара ДЫМ
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Туристы убегают от смерчаТуристы убегают от смерча
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Из-за сильной жары в Краснодарском крае образовались смерчи в море. Об этом синоптики предупреждали заранее. И 8 июля 2020 года на вихри появились на популярных российских курортах – в Геленджике и станице Голубицкой.

В Голубицкой пока одни снимали на видео, как смерч «гуляет» по Азовскому морю, туристы, находящиеся на берегу, спешно покидали пляж.

На кадрах, которые появились в сети, видно, как со спасательной вышки спускается мужчина в черных шортах и убегает в сторону, за ним бегут еще люди.

Туристы убегают от смерча в Краснодарском крае.

Когда туристы покинули пляж, смерч вышел на берег и разрушил несколько навесов.

- В Темрюкском районе в станице Голубицкой зафиксировано формирование смерча в море с последующим выходом его на сушу. Повреждены только ограждение и 2 временных навеса, перевернуты шезлонги, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Появилось видео, как смерч на побережье Азовского моря выбрался на сушу.

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Последствия смерча в Краснодарском крае 8 июля 2020 Смерчи в Краснодарском крае 8 июля появились из-за аномальной жары, которая уже успела стать рекордной за последние 60 лет. Высокие температуры раскалили поверхность земли. Из-за этого на побережье Черного и Азовского морей стали образовываться смерчи. Об этом предупреждали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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