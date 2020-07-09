В Краснодаре полностью восстановили энергоснабжение

9 Июль 2020 2020-07-08T23:42:42+03:00

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Напомним, что в столице Кубани из-за аномальной жары отключения электроэнергии обесточивают один микрорайон города за другим – за два дня произошло 15 сбоев. В НЭСК объясняют эти бесконечные аварии нагрузкой на сети.

В ночь на 8 июня в Краснодаре специалисты восстановили энергоснабжение в Юбилейном микрорайоне, «Музыкальном», на улице Российской, на Ростовском шоссе, также рабочие устранили семь технологических нарушений в работе электрической сети города.

А вот в Фестивальном районе пришлось повозиться. Чтобы найти причину, здесь пришлось перекопать около десятка метров траншей. Оказалось, что сбои произошли из-за повреждение кабеля в районе Гагаринского бульвара. До конца дня 8 июля аварийно-восстановительные работы на этом участке были завершены.

- В краевой столице, где произошло 7 технологических нарушений, электричество подается в дома и социальные объекты в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что в течение двух дней из-за аварий без света оставалось более 6 тысяч человек и 8 соцобъектов. Этим фактом даже заинтересовался следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU