Последствия ливня в Сочи 8 июля 2020 года: повалены десятки деревьев и оторваны швартовые канаты у круизного лайнера
Ливень в Сочи 8 июля 2020 года наделал немало бед. Город накрыл мощный дождь с грозой и ветром. Ураган повалил десятки деревьев в разных районах Сочи. В Сочи из-за непогоды у круизного лайнера «Князь Владимир» оторвало швартовые канаты. Шторм отнёс теплоход от причала и развернул.
Сейчас последствия стихи устранены, город вернулся к нормальной жизни. Сквозь облака проглядывает солнце, и туристы поспешили на пляж.
- Основные последствия залпового ливня в Сочи за ночь устранены. В основном заявки от жителей и организаций поступали по поводу падения деревьев, их оперативно распиливали, в первую очередь, освобождая проезжую часть и пешеходные маршруты, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.
В пресс-службе Сочинских электросетей «Комсомольской правде» - Кубань» уточнили, что отдельные отключения, связанные с непогодой устранены, оборудование работает в штатном режиме.
Как сообщалось ранее, в Сочи с вечера 8 июля действует штормовое предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU