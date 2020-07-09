2020-07-09T10:58:13+03:00
Общество

Последствия ливня в Сочи 8 июля 2020 года: повалены десятки деревьев и оторваны швартовые канаты у круизного лайнера

Последствия ливня в Сочи 8 июля 2020 года оперативно устранены
Юлия БАРАНОВА
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Последствия ливня в Сочи 8 июля 2020 года оперативно устранены.Последствия ливня в Сочи 8 июля 2020 года оперативно устранены.Фото: Константин БРЕДНИКОВ
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Ливень в Сочи 8 июля 2020 года наделал немало бед. Город накрыл мощный дождь с грозой и ветром. Ураган повалил десятки деревьев в разных районах Сочи. В Сочи из-за непогоды у круизного лайнера «Князь Владимир» оторвало швартовые канаты. Шторм отнёс теплоход от причала и развернул.

Сейчас последствия стихи устранены, город вернулся к нормальной жизни. Сквозь облака проглядывает солнце, и туристы поспешили на пляж.

- Основные последствия залпового ливня в Сочи за ночь устранены. В основном заявки от жителей и организаций поступали по поводу падения деревьев, их оперативно распиливали, в первую очередь, освобождая проезжую часть и пешеходные маршруты, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

В пресс-службе Сочинских электросетей «Комсомольской правде» - Кубань» уточнили, что отдельные отключения, связанные с непогодой устранены, оборудование работает в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, в Сочи с вечера 8 июля действует штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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