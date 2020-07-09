2020-07-09T15:29:55+03:00
Общество

В Сочи ураганом сорвало крышу с пятиэтажного жилого дома

Последствия стихии все еще напоминают о себе
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи ветром сорвало крышу с пятиэтажки. Фото ВК "ЧП Сочи"В Сочи ветром сорвало крышу с пятиэтажки. Фото ВК "ЧП Сочи"
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Сочинцы продолжают публиковать фото последствий урагана, который вместе со страшным ливнем обрушился на курорт накануне.

Как ранее писала «Комсомолка», порывами ветра до 30 метров в секунду в городе повалило десятки деревьев, а у морского лайнера «Князь Владимир» в порту сорвало швартовочные канаты, и команде стоило больших трудов вернуть корабль к пирсу.

А в микрорайоне Новый Сочи ветер почти полностью сорвал крышу с пятиэтажного жилого дама на улице Инжирной,2. Фото разместили жильцы пострадавшего дома.

Сочинцы обсуждают увиденное в соцсетях. Они обращают внимание на то, что крыша в доме обновлялась всего около 7 лет назад, перед ОИ 2014 года. Однако даже относительно новая крыша не выдержала ураганного ветра.

-Крепче надо же делать! Не игрушка же, жилое помещение!

-Ужас! в сараях и то лучше делают, - пишут горожане.

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В Сочи из-за непогоды у круизного лайнера «Князь Владимир» оторвало швартовые

Судно стояло на якоре в круизный гавани Сочинского морского порта. Но после очередного удара стихии у теплохода оторвало швартовые. Волны отнесли корабль от причала, «Князь Владимир» развернуло.(читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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