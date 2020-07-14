В Сочи у берега замечен мощный смерч

14 Июль 2020 2020-07-14T20:29:16+03:00

Над морем в Сочи замечен огромный смерч. Фото ВК "Типичный Сочи"

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Жители и гости Сочи днем 14 июля сумели запечатлеть огромный столб воды в море неподалеку от берега, у остановки "Красный штурм" в Хостинском районе курорта.

Смерчи для Сочи-не столь уж редкое явление, однако в этом году летом они появляются несколько раньше обычного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790499" frameborder="0"></iframe> Смерч у побережья Сочи Видео: instagram.com/maksfm.

Чаще всего смерчи у берегов курорта возникают во второй половине августа-начале сентября, когда температура воздуха начинает понижаться по сравнению с температурой воды в море.

Смерчи в Сочи довольно редко выходят на сушу, и как правило распадаются уже через несколько минут после появления.

А тем временем, на Краснодар обрушился сильный ливень. Из-за этого десятки улиц оказались под водой, машины утонули. На дороги города выехала спецтехника - 20 водооткачивающих машин и восемь мотопомп

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Из-за обрушившегося на Краснодар ливня десятки улиц оказались под водой. Дождь затопил улицы Северную, Гаврилова, Красную (район ТРЦ "Галерея"), Коммунаров, Гоголя, Ставропольскую, Московскую, Петра Метальникова. На дороги города выехала спецтехника - 20 водооткачивающих машин и восемь мотопомп.(читать далее)

«Пошла волна, пошла»: в Краснодаре после ливня автомобили тонули как игрушечные

Прогноз оправдался. За два часа выпало свыше 20 мм осадков. Подтоплены 25 низменных участков автомобильных дорог, 2 придворовые территории. Вода в дома не заходила (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU