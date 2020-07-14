В Сочи у берега замечен мощный смерч
Жители и гости Сочи днем 14 июля сумели запечатлеть огромный столб воды в море неподалеку от берега, у остановки "Красный штурм" в Хостинском районе курорта.
Смерчи для Сочи-не столь уж редкое явление, однако в этом году летом они появляются несколько раньше обычного.
Смерч у побережья Сочи Видео: instagram.com/maksfm.
Чаще всего смерчи у берегов курорта возникают во второй половине августа-начале сентября, когда температура воздуха начинает понижаться по сравнению с температурой воды в море.
Смерчи в Сочи довольно редко выходят на сушу, и как правило распадаются уже через несколько минут после появления.
А тем временем, на Краснодар обрушился сильный ливень. Из-за этого десятки улиц оказались под водой, машины утонули. На дороги города выехала спецтехника - 20 водооткачивающих машин и восемь мотопомп
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ИСТОЧНИК KP.RU