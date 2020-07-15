2020-07-15T18:24:15+03:00
Общество

За полтора месяца лета Краснодарский край посетили почти 2 млн человек

В августе ожидается еще больший поток туристов
Виталий КАРНАУХ
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Городской пляж Анапы.Городской пляж Анапы.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Лето на Кубани – жара. Россияне едут из разных уголков страны именно в южный регион, в нынешнем сезоне Краснодарский край – альтернатива «заграницам». Международная связь с другими странами невозможна из-за пандемии, ну, а наш регион в связи со стабилизацией ковидной обстановки снял запрет. Ситуацию качественно контролирует Роспотребнадзор, но при малейшем отклонении от нормы оперативный штаб будет готов вернуть карантин.

Курорты Краснодарского края открыты каждому – разрешено заселение в отели, гостиницы, для местной кубанской ребятни открыты лагеря.

- В настоящее регион посетили 1,9 млн человек. Сегодня у нас возобновили прием 3932 средства размещения, из них 2342 – это коллективные средства (санатории, пансионаты, гостиницы) и 1590 – индивидуальные средства (гостевые дома, объекты со сдачей комнат внаем), - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в министерстве курортов региона.

Самые любимые места у туристов – это Анапа, Сочи и Геленджик. По данным минкурортов, на Черноморском побережье средства размещения уже заполнены на 61,3%. На побережье Азовского моря любимые места – Темрюк, Голубицкая, Морозовский. Здесь процент заполняемости меньше – всего 39,2%. Общий процент на обоих побережьях – чуть более половины – 54,86%.

- В июле-августе текущего года планируется средний рост заполняемости коллективных средств размещения до 73% и 82% соответственно. Сейчас на побережьях открыто 309 пляжных территорий, - заключили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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