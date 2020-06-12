2020-06-12T14:30:38+03:00
Общество

Москвичи массово устремились на Кубань после отмены столичной самоизоляции

Бронирование билетов увеличилось на 64%
Виталий КАРНАУХ
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Самым популярным направлением стал юг страны.Самым популярным направлением стал юг страны.Фото: Виталий КАРНАУХ
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В российской столице отменили режим самоизоляции. Решением об этом принял мэр Москвы Сергей Собянин 9 июня. Теперь там, как и в Краснодарском крае, отменен пропускной режим во время пандемии. Однако это привело к росту бронирований авиабилетов. Причем, как никогда востребован внутренний туризм – не хотят россияне лететь в неблагополучные по эпидемиологической обстановке страны.

В сервисе бронирования билетов Туту.ру проанализировали динамику.

- Мы заметили активность жителей столицы, начиная с 8 июня. Если сравнить два вторника – 2 июня и 9 июня, когда стало известно о том, что самоизоляция отменяется, то динамика бронирований выросла на 64%, — заявили представители сервиса.

Самым популярным направлением стал, конечно, юг страны – Кубань, Крым, Кавказ. Так, больше всего было забронировано билетов на перелеты в Анапу, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Помимо этого, туристы также желают оказаться в Махачкале, Санкт-Петербурге, Уфе, Калининграде и кубанских городах – Краснодаре и Геленджике. К слову, по этим направлениям замечено снижение чека на билет в сравнении с прошлым годом.

Курортная Кубань готова встретить туристов – сейчас здесь, несмотря на продление карантина до 21 июня, туристов принимают здравницы с медицинской лицензией, а также отели, в которых не более 50 номеров. Кроме того, разрешено работать летним кафе с террасами на улицах. Открыты и некоторые пляжи – в Новороссийске их всего два, в Сочи и Геленджике больше десятка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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