На дорогах Краснодара продолжают ликвидировать подтопления

21 Июль 2020 2020-07-21T11:37:38+03:00

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Утром 21 июля в Краснодаре прошел залповый дождь. Под водой оказались десятки улиц. На дороги города вышла водооткачивающая техника. В настоящее время подтопления продолжают ликвидировать.

- На дорогах Краснодара работают 22 машины специализированной службы по содержанию ливневой канализации, 9 мотопомп муниципальной «Службы спасения», а также спецтехника МЧС России по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Специалисты чистят ливневки в районе Вишняковского рынкаФото: Виталий КАРНАУХ

В районе улиц Вишняковой и Московской работает дополнительная техника.

- По состоянию на 10:30 утра в городе сложилась достаточно сложная ситуация. Движение транспорта ограничено по улице Московской от Гомельской до Солнечной. Туда направлена откачивающая спецтехника, - сообщили в администрации города.

Напомним, что штормовое предупреждение действует до конца дня 21 июля.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что помимо затопленных улиц в Краснодаре от урагана повалило деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU