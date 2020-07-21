2020-07-21T11:37:38+03:00
Общество

На дорогах Краснодара продолжают ликвидировать подтопления

На проблемных участках чистят ливневки
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Утром 21 июля в Краснодаре прошел залповый дождь. Под водой оказались десятки улиц. На дороги города вышла водооткачивающая техника. В настоящее время подтопления продолжают ликвидировать.

- На дорогах Краснодара работают 22 машины специализированной службы по содержанию ливневой канализации, 9 мотопомп муниципальной «Службы спасения», а также спецтехника МЧС России по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Специалисты чистят ливневки в районе Вишняковского рынка Фото: Виталий КАРНАУХ

Специалисты чистят ливневки в районе Вишняковского рынкаФото: Виталий КАРНАУХ

В районе улиц Вишняковой и Московской работает дополнительная техника.

- По состоянию на 10:30 утра в городе сложилась достаточно сложная ситуация. Движение транспорта ограничено по улице Московской от Гомельской до Солнечной. Туда направлена откачивающая спецтехника, - сообщили в администрации города.

Напомним, что штормовое предупреждение действует до конца дня 21 июля.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что помимо затопленных улиц в Краснодаре от урагана повалило деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре восстановили движение транспорта после дождя
"Приютили ворюгу": Котенок стащил пачку денег из кассы бара в Анапе
На дорогах Краснодара продолжают ликвидировать подтопления
Житель Кубани получал выплаты за фиктивную инвалидность
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 21 июля 2020 увеличилось на 78
В Краснодаре водитель 21-й маршрутки высадил пассажиров посреди затопленной улицы Московской
В Краснодаре во время непогоды деревья рухнули на машины
Температура воды в Черном море 21 июля 2020: теплее всего в Сочи и Туапсе
В Сочи мужчина сорвался со скалы и провалился в 8-метровую расщелину
Над Черным морем ожидается формирование смерчей
В Краснодаре после залпового дождя встали трамваи
В Краснодаре затопило проблемный участок под мостом на Вишняковском рынке
На улицах Краснодара работает водооткачивающая техника
В Краснодаре пропала 13-летняя девочка
Два человека пострадали в ДТП в Сочи
ВТБ перезапускает флагманскую мультикарту
В Геленджике начался очередной этап строительства транспортной эстакады
В Анапе ужесточается процесс выдачи разрешений на строительство
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни
В сентябре 2020 года в Динской начнется строительство нового спорткомплекса
В Краснодаре восстановили поврежденную вандалами подводную лодку
В Сочинском госуниверситете обучили 50-летних поваров
В Анапе начнет работу специальная комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства
Бесплатный оператор DANYCOM.Mobile предлагает несколько SIM-карт на один паспорт
Курорт не поделили: В Геленджике туристы из Липецка подрались с гостями с Кавказа
В Сочи скончалась женщина с коронавирусом
В Крыму возник ажиотажный спрос на аренду автомобилей
Житель Армавира зарезал собутыльника за оскорбление гражданской жены