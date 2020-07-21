На дорогах Краснодара продолжают ликвидировать подтопления
Утром 21 июля в Краснодаре прошел залповый дождь. Под водой оказались десятки улиц. На дороги города вышла водооткачивающая техника. В настоящее время подтопления продолжают ликвидировать.
- На дорогах Краснодара работают 22 машины специализированной службы по содержанию ливневой канализации, 9 мотопомп муниципальной «Службы спасения», а также спецтехника МЧС России по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.
Специалисты чистят ливневки в районе Вишняковского рынкаФото: Виталий КАРНАУХ
В районе улиц Вишняковой и Московской работает дополнительная техника.
- По состоянию на 10:30 утра в городе сложилась достаточно сложная ситуация. Движение транспорта ограничено по улице Московской от Гомельской до Солнечной. Туда направлена откачивающая спецтехника, - сообщили в администрации города.
Напомним, что штормовое предупреждение действует до конца дня 21 июля.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что помимо затопленных улиц в Краснодаре от урагана повалило деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU