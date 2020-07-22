В Краснодаре продолжают устранять последствия ливней

22 Июль 2020 2020-07-22T10:14:39+03:00

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Несколько часов в Краснодаре бушевала стихия. С двух часов ночи, 21 июля, и до утра, тонны воды вылились на город. Городские службы вышли на круглосуточное дежурство, чтобы устранять последствия. Но за один день справиться не получилось, спецтехника продолжает работать на городских улицах. Упавшие деревья удалось убрать к семи часам утра.

- По состоянию на 7:00 22 июля отработаны все 15 заявок по упавшим из-за сильного дождя деревьям, поступившие от жителей краевой столицы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что пять деревьев стихия повредила в Прикубанском округе, одно – в Центральном, в Карасунском округе аварийные деревья убрали по трем адресам, а в Западном – по шести.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что до конца июля жара будет сменяться ливнями, и наоборот. С начала новой недели снова начнет громыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU