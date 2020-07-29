2020-07-29T19:50:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодарском крае ужесточают контроль за масочным режимом

Власти Кубани анонсировали ежедневные рейды по общественным местам
Евгения ОСТРАЯ
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Рейды станут ежедневными. Фото: krd.ruРейды станут ежедневными. Фото: krd.ru
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В Краснодарском крае усиливают контроль за ношением защитных масок. Запрет на вход в транспорт, магазины, кафе, аптеки и т.д. без средств индивидуальной защиты действует с конца марта. Однако соблюдение этих требований давно перестало быть обязательным для жителей и гостей курортного региона.

Между тем, статистика заболевших коронавирусом на Кубани грозит перевалить за сотню. Спустя месяц в регионе зафиксирован новый антирекорд по количеству инфицированных. Сегодня, 29 июля, новых пациентов "ковид"-госпиталей 97 человек.

В связи с этим глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев издал новое постановление о продлении режима повышенной готовности до 21 августа.

"Масочные" рейды станут теперь регулярными.

Кроме того, решено усилить контроль за людьми, контактировавшими с заболевшими коронавирусом или переносящими заболевание в легкой форме. По решению Роспотребнадзора они должны находиться на самоизоляции. Но как показывает практика, это происходит не всегда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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