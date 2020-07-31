В Анапе туристов напугала почерневшая вода в Черном море
В Анапе вода в море вдруг резко стала черной. Туристов это сильно обеспокоило. Некоторые вообще решили, что в воду попала мазут, который и прибило к берегу. Другие строили догадки, что в море сбросили нечистоты. Но ситуацию прояснили экологи.
- В большинстве районов Анапы - черный илистый грунт в море. И во время шторма он поднимается и перемешивается с водой, - объяснилсайту «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Недавно на курорте как раз и был сильный шторм, вот из-за этого вода и почернела.
Биолог дал совет, что делать в таком случае.
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ИСТОЧНИК KP.RU