В Анапе туристов напугала почерневшая вода в Черном море

31 Июль 2020 2020-07-31T00:47:34+03:00

Но биолог объяснил, с чем это связано

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В Анапе вода в море вдруг резко стала черной. Туристов это сильно обеспокоило. Некоторые вообще решили, что в воду попала мазут, который и прибило к берегу. Другие строили догадки, что в море сбросили нечистоты. Но ситуацию прояснили экологи.

- В большинстве районов Анапы - черный илистый грунт в море. И во время шторма он поднимается и перемешивается с водой, - объяснилсайту «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Недавно на курорте как раз и был сильный шторм, вот из-за этого вода и почернела.

Биолог дал совет, что делать в таком случае.

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ИСТОЧНИК KP.RU