На Кубани скончался один человек с коронавирусом

В Краснодарском крае 105 новых заболевших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Кубани, 9 августа зафиксировано 105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 57 женщин и 48 мужчин.

44 человека сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ, два - на ЭКМО.

- Один человек скончался – это 79-летний пациент из Краснодара, - сообщил оперштаб. – Его госпитализировали 27 июля, но спасти не удалось.

Как стало известно сайту «КП»-Кубань» - жертвой коронавируса стал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. О его смерти сообщила епархия. Временное управление Екатеринодарской епархией поручено митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.

Отпевать Исидора будут 10 августа в Екатерининском кафедральном соборе.

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