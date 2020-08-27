В Анапе начали подсчитывать ущерб, нанесенный природе, после пожара в Большом Утрише

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Лесной пожар в заповеднике Утриш тушили три дня. За это время пламя прошло около 130 гектаров, оставив вместо реликтового можжевелово-фисташкового леса и дубовых насаждений пепелище. 26 августа в 17:25 огонь удалось полностью ликвидировать.

- В настоящее время площадь, пройденная пожаром, уточняется. По предварительным данным она составляет 126 гектаров, 61 из которых — территория лесного фонда Краснодарского края, а 65 — земли заповедника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Также в ведомстве добавили, что угрозы объектам экономики и населенным пунктам нет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в лесном пожаре могли погибнуть сотни видов животных, насекомых, пресмыкающихся. После того, как огонь был полностью потушен, на место выехали специалисты, чтобы оценить ущерб, нанесенный природе. Цифры сейчас подсчитываются.

Напомним, что из-за пожара на Утрише закрыли все экскурсии по заповеднику до особого распоряжения. В городе продолжает действовать режим ЧС.