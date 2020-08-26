Из-за пожара на Утрише закрыли все экскурсии по заповеднику до конца месяца

Подсчитывать ущерб будут тогда, когда полностью потушат огонь Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Когда лес в районе Большого Утриша вспыхнул, в заповеднике находились сотни туристов. Кто разбил тут палатки, кто пришел прогуляться по реликтовым лесам, а кто и вовсе гулял с организованной группой.

Сейчас силовики говорят, что именно отдыхающие могли устроить пожар: либо выкинуть сигарету, либо не до конца потушить костер. Полиция Анапы даже завела уголовное дело и сейчас его расследует, но пока шансов мало, что найдут именно того, по чьей вине могло случиться это ЧП.

Сами же туристы первыми кинулись тушить пожар. Леса сейчас стоят сухие и огонь вмиг разлетелся по округе. Народ хватал бутылки, чайники, ведра и носил воду из моря, чтобы тушить огонь. Когда отдыхающих приехали эвакуировать спасатели, люди успели потушить несколько квадратных метров леса.

Фото: ГУ МЧС РФ по краю

Из зоны пожара вывели больше тысячи человек. А после пожара в Утрише экскурсионные туры по заповеднику закрыли до конца месяца. Ущерб же будут подсчитывать только после того, как полностью потушат лес.

- Сейчас до особого распоряжения действует режим ЧС. В связи с этим, как минимум, до конца месяца вся экскурсионная работа прекращена, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в заповеднике «Утриш». – В день, когда начался пожар, в заповеднике была организована лишь одна экскурсия. Организаторы узнали о ЧП, уже вернувшись на базу. После сообщения о пожаре турпоходов не было, их сразу же закрыли.

В опасной зоне заповедника оказался и экоцентр «Жемчужный», где проживали около 30 человек. В глэмпинге находились туристы и научная экспедиция. Всех эвакуировали в поселок Сукко в другой гостевой дом.

- Людей увезли на катере в безопасную зону, а потом на автобусе отвезли в дом отдыха. Их приняли бесплатно, у нас партнерские отношения, - пояснили «КП» - Кубань» сотрудники заповедника.

Напомним, серый смог окутал Большой Утриш три дня назад. В районе заповедника вспыхнул пожар. Языки пламени безжалостно стали поглощать все живое на своем пути: огонь расправился с растениями, животными, насекомыми, пресмыкающимися – погибли сотни видов живых существ, которые просто не смогли убежать от удушающего запаха и раскаленного кострища.

Обороты стихии набирал ветер. Он раздувал пожар с невероятной скоростью. Огонь тушили с земли, воды и воздуха. Справиться с возгоранием удалось лишь спустя три дня активной работы. Сейчас пожар локализован. Но тлеющие участки спасатели продолжают заливать водой.

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