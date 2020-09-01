1 сентября на Кубани за парты сели более 700 тысяч школьников

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В Краснодарском крае 1 сентября за парты сели более 700 тысяч школьников. Из них 76 тысяч – первоклассников. Старт очередного сезона учебы для школьников отличился тем, что в связи с пандемией на торжественных линейках в День знаний услышать первый звонок выстроились не все - а только 1,9 и 11 классы - таковы требования Роспотребнадзора.

Новый учебный год кубанские школьники начали с урока памяти, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А 2 сентября в учебных заведениях пройдет урок здоровья - очень важное занятие в период коронавируса. Детям напомнят правила поведения в транспорте и общественных местах.

В этом году у каждого класса будет свой кабинет. Это сделано для того, чтобы снизить контакты учеников в школе. А если случится вспышка заболеваемости, то в учебных учреждениях будут действовать, как при гриппе.

- О том, как будет развиваться ситуация с распространением инфекции, сказать сложно. Мы не вирусологи, предполагать и строить версии не можем. Наша задача - организовать образование. В случае, если произойдет вспышка коронавируса, мы предпримем такие же действия, как и при заболевании гриппом. Класс закрывается на карантин, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» министр образования Краснодарского края Елена Воробьева. - Но все же просим родителей не нагнетать обстановку.