Светлана Бессараб: «Трехдневное голосование дает определенные преимущества»

Светлана Бессараб. Фото: Фото: пресс-служба ОНФ в Краснодарском крае

Сопредседатель регионального отделения в Краснодарском крае Общероссийского народного фронта Светлана Бессараб поделилась впечатлениями от выборов на Кубани. Она побывала на избирательно участке в 10 утра.

- Впечатление от голосования самое положительное, - сказала Бессараб. – Все же трехдневное голосование дает определенные преимущества, нет такой скученности людей. На участке мы соблюдали социальную дистанцию, была такая возможность. Так что, когда единый день голосования – все-таки скученность наблюдается гораздо больше.

Светлана Бессараб отметила, что всех избирателей на участках встречают с улыбкой. Тем, у кого нет масок, их предлагают бесплатно.

- Все наблюдатели, все члены избиркома в масках обязательно, соблюдают все требования, - сообщила Бессараб. - Нарушений не было.

Напомним, выборы в Краснодарском крае начались 11 сентября и закончатся в 20:00 13 сентября. Жители Кубани выбирают депутатов в местные советы и губернатора.

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