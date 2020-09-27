Итоги Формулы-1 Гран-при России 2020: первые места и организация гоночного уикенда

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27 сентября в Сочи завершился 10 этап гонки Формулы-1 Гран-при России. Во время гоночного уикенда Олимпийский парк в среднем посетило до 30 тысяч человек.

- Седьмой Гран-при России прошел на высочайшем уровне с соблюдением всех требований Формулы 1. Заезды получились зрелищными, было много интересных эпизодов. Мы видим, что трасса в Сочи по-прежнему создает серьезный вызов для пилотов, - сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации и председатель Оргкомитета по подготовке и проведению Гран-при России Формулы- 1 Дмитрий Чернышенко.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак также отметил, что гонки прошли на высоком уровне.

- Гран-при Формулы 1 – одно из ключевых спортивных событий мирового масштаба в России. Могу сказать, что гонки в этом году прошли на традиционно высоком уровне. Хочу поблагодарить команду организаторов за проделанную работу! – отметил Козак.

Гонки были впервые проведены в Сочи в условиях пандемии. Организаторы позаботились о том, чтобы обеспечить гостей трассы всеми необходимыми средствами защиты, и провели этап в безопасном режиме, подчеркнул генеральный директор «АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что победу в основной гонке одержал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Для него это вторая победа на Сочи Автодроме. А российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал восьмым. В гонке Формулы-2 свою первую победу в серии одержал китайский гонщик Чжоу Гуаньюй, второе место занял россиянин Никита Мазепин, а третье немец Мик Шумахер. Мазепин мог бы побороться за первое место, но гонку отменили из-за аварии.

Стоит отметить, что после завершения гоночного уикенда Сочи Автодром продолжит круглогодичную работу в обычном режиме. В связи с чемпионатом сотрудники правоохранительных органов и МЧС дежурят и следят за ситуацией в Имеретинской низменности круглосуточно.