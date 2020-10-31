Семь смертей подряд: на Кубани скорбная статистика пополнилась новыми жертвами коронавируса

Инфекция уносит новые жизни

В Краснодарском крае продолжают умирать люди от коронавируса. Количество летальных случаев растет. Эта неделя побила все антирекорды.

По данным статистики по COVID-19, с понедельника по субботу скончались 36 человек, на прошлой неделе за этот же период было отмечено 25 смертей, а еще ранее – 21.

Также в регионе зафиксировано рекордное число умерших от коронавируса за сутки. По данным на 30 октября на Кубани скончались семь человек, - такого количества летальных случаев за день не было с начала пандемии.

- Не стало 55-летнего жителя Сочи. 12 лет назад он перенес пересадку почки. Умерли трое краснодарцев, жители Каневской, Армавира, двое анапчан и крымчанин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что все умершие за последние сутки от коронавируса пациенты были старшего возраста и имели сопутствующие заболевания. Всего за период пандемии на Кубани скончались 421 человек с COVID-19.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что самыми зараженными городами Кубани стали Краснодар, Сочи и Армавир. Также сообщались примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса.