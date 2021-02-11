Сейчас имущество Андрея Дуракова арестовано Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последние новости на 11 февраля 2021. У депутата Дуракова на Кубани отняли имущество на 33,3 млн рублей в пользу государства. Он подал неверную декларацию о доходах.

Резкое похолодание ожидается на Кубани к выходным. Холод вновь придет на смену аномальному теплу.

В Сочи два туриста потушили пожар в старейшем парке «Дендрарий». Ребята приехали на курорт из Санкт-Петербурга и Краснодара на отдых.

В Краснодаре заменят 83 остановочных павильона в 2021 году. Дело том, что жители начали переживать – они заметили, что с улицы Октябрьской исчезли все остановки.

У жителя Краснодара из дома украли сейф с 15 миллионами рублей и золотыми украшениями. Полиция уже задержала вора.