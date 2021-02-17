Губернатор Кубани поблагодарил работников экстренных служб за работу во время мощных снегопадов

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился со словами благодарности ко всем, кто помогает ликвидировать последствия мощных снегопадов в регионе все последние дни.

Глава региона отметил, что благодаря качественной работе сотрудников дорожных и коммунальных служб удалось избежать множества происшествий.

– На трассах края развернуто более 200 пунктов обогрева. Спасатели помогают водителям, попавшим в трудную ситуацию. Благодаря их работе мы смогли избежать множества происшествий. А в те поселки, которые отрезаны от сообщения из-за снегопада, доставляются продукты питания и все необходимое на снегоходах. Благодарен всем, кто работает днем и ночью. Отлаженная работа специалистов всех служб позволяет нам продолжать жизнь в прежнем ритме.– написал в социальных сетях Вениамин Кондратьев.

Минувшей ночью морозы на Кубани усилились до минус 11 градусов, морозная погода продлится еще, как минимум, несколько дней.. Больше всего осадков зафиксировано в Туапсинском, Белореченском районах, в Сочи и Горячем Ключе.

В расчистке дорог края задействовано почти 500 спецмашин . Еще около 1700 единиц техники убирают снег на улично-дорожной сети городов и районов.

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