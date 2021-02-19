Прервано автобусное сообщение между Краснодарским краем и Крымом из-за снегопада

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Метель парализовала движение на подъездах к Крымскому мосту, здесь собрались километровые пробки. Дороги сейчас перекрыли, трассы чистит техника. А для водителей организовали пункты обогрева и временные стоянки.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Также прервано и автобусное сообщение. Задерживается уже несколько пассажирских рейсов.

- Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях. Сейчас подъезды к мосту расчищает дорожная техника. Очистить дорожное полотно планируется в ближайшие часы. До тех пор пассажирские автобусы с вокзалов Краснодарского края в Крым отправляться не будут, чтобы избежать большого скопления транспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что также три трассы на Кубани на подъездах к Темрюкскому району закрыли для грузового транспорта из-за непогоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последствия снегопада в районе Крымского моста: из-за закрытых трасс скопились многокилометровые заторы

Последствиями снегопада 19 февраля 2021 года в Темрюкском районе стали перекрытые дороги и пробки перед Крымским мостом, водителей отправляют в пункты обогрева и на стоянки (читайте далее)