Глава Сочи посетил выставку вооружения и военной техники

Фото: мэрия Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский посетил выставку вооружения и военной техники, а также поучаствовал в торжестве, посвященном Дню защитника Отечества в Сочинском военном гарнизоне в селе Веселом.

Сначала тут прошли парадные расчеты, потом устроили показательные выступления офицеров, а далее лучшие военные получили награды – благодарственные письма. После того, как закончилась торжественная часть, мэр Сочи посетил выставку вооружения и военной техники.

- Увидел, чем оснащена наша ракетно-зенитная часть, расположенная на самой южной приграничной точке нашей страны, - поделился в своем Телеграмм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Гордимся нашими военнослужащими! День защитника Отечества олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во все времена.

Алексей Копайгородский поздравил военных с Днем защитника Отечества. Фото: мэрия Сочи

Глава курорта также поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за мужество и доблесть.

А тем временем стало известно, какие выставки откроются в Краснодарском крае в День защитника Отчества.

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