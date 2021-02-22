Видео пожара в Сочи на улице Яблочной 22 февраля 2021

Пожар на улице Яблочной в Сочи. Фото: Виктория Анипченко

Квартира в доме на улице Яблочной в Сочи загорелась 22 февраля утром. Появилось видео пожара в Сочи на улице Яблочной. На кадрах видно, как дым валит из окон на одном из верхних этажей. По словам очевидцев, пожарные машины не могли долго подъехать к дому из-за того, что все пути были заставлены личным транспортом жильцов многоэтажки.

- Хотя спасатели приехали быстро, рядом с домом находится пожарная часть, подъехать близко долго не могли – все было заставлено автомобилями, - сообщает жительница Сочи Виктория Анипченко. – Но когда пробрались, жильцов жома эвакуировали, а огонь быстро потушили.

Пока что предварительная причина пожара в доме на улице Яблочной - неисправные электоприборы, которыми отапливалась сгоревшая квартира. В МЧС региона готовят комментарий по поводу этого пожара.

А неделей ранее в Адлерском районе Сочи сгорел рынок. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

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