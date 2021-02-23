Почему ввели режим повышенной готовности после ЧП с турецким судном в Керченском проливе

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После ЧП с турецким судном в Керченском проливе главный вопрос, который волнует всех, - есть ли угроза? Несмотря на то, что спасатели уже объяснили, что никаких проблем с сухогрузом нет, его осмотрели, повреждений не обнаружили. Так что бояться за свое здоровье, населению нет необходимости, как и готовиться к эвакуации - ее не будет.

- Но для чего же ввели режим повышенной готовности в Темрюкском районе? - недоумевают жители муниципалитета.

Как стало известно, режим функционирования «Повышенная готовность» ввел глава района Федор Бабенков после проведенного оперативного штаба.

- Он действует с 17:00 22 февраля до особого распоряжения и только для органов управления и экстренных оперативных служб, - объясняет глава района Федор Бабенков.

Кроме того, проверена система оповещения населения - все работает исправно. Также подготовлены силы и средства для немедленного реагирования при необходимости.