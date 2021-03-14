Под Краснодаром потушили горящий камыш

Фото: Типичный Краснодар

В МЧС Краснодарского края рассказали, как тушили горящий камыш. Он загорелся на берегу Кубани в станице Марьянской.

- Камыши загорелись 13 марта в 19:29. Полыхало на улице Западной в станице Марьянской Красноармейского района, - пояснил сайту «КП»-Кубань» официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. – Когда пожарные прибыли к месту ЧП, было установлено, что горит камыш на площади 70 квадратных метров.

В 20:00 спасатели ликвидировали открытое горение, а в 20:22 полностью потушили.

- К тушению привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники, - пояснил Гавриляк. - Пострадавших нет. Ночью, 14 марта, пожарные потушили и огонь в многоквартирном доме Краснодара на улице Красной. Здесь в час ночи загорелась крыша, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Опубликовано и видео пожара. А утром сотрудники МЧС выезжали на улицу Беговую в Краснодаре. Здесь загорелся пассажирский автобус.