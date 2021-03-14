В Сочи готовится проект развития экологического туризма на особо охраняемых территориях

Фото: мэрия Сочи

В Сочи начнут не только начнут масштабную борьбу с насекомыми-вредителями, но и будут развивать экологический туризм на особо охраняемых территориях. Проект сейчас готовят.

- Курорт принимает около 7 миллионов туристов в год. В прошлом году более двадцати процентов гостей побывали здесь впервые. И главное для нас – выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Так в рамках проекта по развитию экотуризма в Сочи создадут единый комплекс пешеходных маршрутов. Тропы протянутся на тысячи километров. Также планируют построить сеть велодорожек, которая соединит горные курорты с поселком Красная Поляна.

- У нас есть предложения по развитию как побережья, так и горного кластера с учетом мнения экологов и учетом созданной федеральной территории «Сириус», - пояснил Копайгородский. – Все это мы отразим и в генплане города.

Кстати, также власти Сочи намерены восстановить права дольщиков жилых долгостроев до конца 2023 года. А до конца этого года будут благоустроены набережная реки Хоста и парк «Приреченский».