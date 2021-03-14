В парке Галицкого меняют искусственный шалфей на настоящий

В парке убирают искусственный шалфей. Фото: парк "Краснодар"

В парке «Краснодар», который в народе называют просто парком Галицкого, убирают искусственный шалфей. Его «посадили» в ноябре прошлого года. Это были пластиковые растения с подсветкой. Они очень эффектно смотрелись всю зиму. Но теперь этот шалфей убирают.

- Пришло время высаживать живой шалфей, искусственный уже не сияет, - сообщил парк на своей официальной странице в Инстаграм.

Поэтому сейчас рабочие «выкапывают» искусственный шалфей, чтобы посадить настоящий. И уже летом гостей парка он снова будет радовать.

Кстати, в 2021 году в парке Галицкого появятся и новые арт-площадки. А новые спортивные площадки тут уже работают.