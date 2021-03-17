Арендаторам лесных участков на Кубани увеличат штрафы за нарушение противопожарных мер

Фото: anapa-official.ru

Увеличить штрафы с виновников лесных пожаров на Кубани предложил губернатор края Вениамин Кондратьев. Это предложение он сделал на совещании под председательством полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова.

Под такие штрафы могут попасть арендаторы и собственники лесного фонда и сельхозземель.

Владимир Устинов поддержал инициативу кубанского губернатора.

- Нужно наладить систему контроля соблюдения противопожарных правил, исполнительскую дисциплину, - сказал полпред президента в Южном федеральном округе.

С начала прошлого года в Краснодарском крае произошло 17 крупных лесных пожаров, один из них в заповедном месте на Утрише под Анапой.

Сейчас штраф с виновника составляет 2 тыс. рублей.

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