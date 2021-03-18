Члены экспедиции «РоссиЯ – 2021» отметили в Крыму годовщину воссоединения

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Седьмую годовщину вхождения Крыма в состав России девять участников экспедиции «РоссиЯ – 2021» встретили в селе Стерегущее на полуострове.
Затем, после небольшого отдыха, путь их лежит в Мурманск, где они погрузятся на ледокол и поплывут во Владивосток.
Потом на автомобилях они доедут до Бурятии и пешком переправятся через Саянский хребет.
Сейчас за их передвижением можно наблюдать в режиме реального времени, там, где есть сигнал.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
Участники экспедиции "РоссиЯ-2021" посетили в Анапе технопарк "Эра"
На сегодня ее участники преодолели около 300 км, в планах экспедиции пройти вдоль российских границ 34 тыс. километров за один год (читать далее)