Новые схемы движения транспорта в Краснодаре появятся в трамваях, троллейбусах и автобусах

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краснодарском общественном транспорте поменяют карты движения. Ранее не было понятно, через какой округ города лежал маршрут муниципального транспорта.

Сотрудники КТТУ и автор проекта “Городские истины” дизайнер Мирослав Гриценко и краснодарский художник Алексей Рыжко создали новую пиктограмму схемы движения.

- Во-первых, они будут нанесены на карту города - то есть линии маршрутов можно будет визуально соотносить с районами города. Это будет сделано для удобства гостей краевой столицы. - поделились с “Комсомольской правдой" - Кубань” сотрудники МУП КТТУ Краснодара.

Схемы движения общественного транспорта обновятся впервые за 10 лет.

В краевом центре сейчас работают 10 автобусных, 16 трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов.

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