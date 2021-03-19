Первый троллейбус в Краснодаре соберут к концу марта

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Планируемый выпуск нового троллейбуса, собранного силами МУП «КТТУ», будет готов к концу марта 2021 года.

Сейчас в сборочном цеху предприятия проходит установка электродвигателя. Всего в год мастерская «КТТУ» будет выпускать до 30 троллейбусов.

- Вместительность нового троллейбуса рассчитана на 110 мест, из них 35 - сидячие. Это больше, чем в других современных моделях электрического транспорта, - рассказали в пресс-службе мэрии.

У нового троллейбуса будет возможность движения запасного хода до 35 км. Его оборудуют специальными пандусами для инвалидов-колясочников.

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