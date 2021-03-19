Похитителю мобильного телефона в Краснодаре грозит 5 лет тюрьмы

В Краснодаре полицейские за кражу телефона задержали ранее судимого 36-летнего мужчину
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В правоохранительные органы в краевом центре обратилась женщина, которая потеряла свой телефон в маршрутном такси.
Местные пинкертоны выяснили, что дамочка оставила свое электронное средство общения на остановке по ул. Гоголя.
Проведя короткое расследование, полицейские задержали ранее судимого 36-летнего краснодарца. В отделе полиции похититель сознался в краже.
- Мужчина пояснил следователям, что увидел бесхозный телефон и решил его забрать и сдать в скупку. За телефон он выручил одну тысячу рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
Против горе-воришки возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей 5 лет лишения свободы.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
В Краснодаре приезжий украл телефон у посетителя ночного клуба
Ущерб составил 35 тысяч рублей (читать далее)
«Он меня преследует!»: в Сочи сотрудница стоматологической клиники заявила в полицию на начальника
Девушка боится за свою жизнь, потому попросила помощи правоохранителей (читать далее)