Похитителю мобильного телефона в Краснодаре грозит 5 лет тюрьмы

В Краснодаре полицейские за кражу телефона задержали ранее судимого 36-летнего мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правоохранительные органы в краевом центре обратилась женщина, которая потеряла свой телефон в маршрутном такси.

Местные пинкертоны выяснили, что дамочка оставила свое электронное средство общения на остановке по ул. Гоголя.

Проведя короткое расследование, полицейские задержали ранее судимого 36-летнего краснодарца. В отделе полиции похититель сознался в краже.

- Мужчина пояснил следователям, что увидел бесхозный телефон и решил его забрать и сдать в скупку. За телефон он выручил одну тысячу рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Против горе-воришки возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей 5 лет лишения свободы.

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