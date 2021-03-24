В управлении образования в Сочи отказались комментировать задержание лицеиста

Фото: ФСБ РФ

В Сочи произошло громкое задержание школьника. Он, по информации ФСБ, готовил дома бомбу, чтобы взорвать лицей, в котором учится. Правоохранители сработали быстрее, чем парень, поэтому обошлось без жертв.

В управлении образования и науки города Сочи завили, что ситуацией не владеют.

- Я ничего не знаю по этому поводу. Ведутся следственные действия. Комментарий дать по этому поводу не могу, - отрапортовала «КП» - Кубань» начальник управления Ольга Медведева.

Сейчас школьника поместили в изолятор. Там он пробудет 48 часов. 24 марта, в суде подростку изберут меру пресечения на время расследования.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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У юноши были изъяты взрывчатки и компоненты бомб. Своими планами парень делился в социальных сетях. Он рассказывал, как производил бомбы, а затем опробовал их на себе (подробнее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Сочи школьник планировал взорвать одноклассников прямо в лицее

ФСБ задержала мальчика с бомбой после публикации в соцсетях (подробнее)

ФСБ опубликовало видео задержания лицеиста, который планировал нападение на одноклассников

У юноши были изъяты взрывчатки и компоненты бомб. Своими планами парень делился в социальных сетях. Он рассказывал, как производил бомбы, а затем опробовал их на себе (подробнее)