В центре Сочи на месте долгостроя планируют сделать сквер

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

К летнему сезону-2021 в Сочи появится “гостевой маршрут”. Это то место в городе, которое сразу бросается в глаза туристам, приезжающим на Центральный вокзал города.

Но, по мнению мэра Алексея Копайгородского, бельмо на глазу - это долгострой на ул. Московской.

В 2011 году этот участок был передан в долгосрочную аренду под торговый центр “Привокзальный”. По документации здание должно было иметь не более двух этажей. Теперь администрация готовит документы по изъятию участка. Скорее всего, на месте бывшего ТЦ появится сквер.

- Центральные улицы, или так называемый гостевой маршрут, – ворота города, и они должны быть в идеальном состоянии, – отметил Копайгородский.

Также в городе объявлен месячник по уборке и наведению санитарного порядка в городе.

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