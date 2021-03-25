На Кубани предлагают оплатить расходы на покупку кассовых аппаратов из федерального бюджета

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Все реализаторы продуктов и товаров будут обязаны использовать кассовые аппараты. Такой законопроект оградит от незаконного оборота левой продукции. Но в то же время создаст сложные условия для мелких лавочников.
Эту тему обсудили на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции совместно с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. В совещании приняли участие замгубернатора Кубани Александр Руппель и руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный.
- В Краснодарском крае на рыночно-ярмарочных объектах около 60 тыс. торговых мест, треть из них - на открытых прилавках. В целом мы поддерживаем законопроект. Однако обозначить круг продавцов, которые обязаны применять контрольно-кассовую технику, будет весьма проблематично, – отметил Александр Руппель.
По мнению краснодарских чиновников, обязательный ввод кассовых аппаратов для лавочников сократит предпринимательскую деятельность. Особенно пострадают производители собственной продукции и фермеры.
Также возникает вопрос с теми людьми, которые на ярмарках и рынках за петрушку или домашний творог будут платить налоги в казну. В то время как продавцы платят еще и за аренду своего места на базаре.
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