На Кубани предлагают оплатить расходы на покупку кассовых аппаратов из федерального бюджета

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Все реализаторы продуктов и товаров будут обязаны использовать кассовые аппараты. Такой законопроект оградит от незаконного оборота левой продукции. Но в то же время создаст сложные условия для мелких лавочников.

Эту тему обсудили на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции совместно с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. В совещании приняли участие замгубернатора Кубани Александр Руппель и руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный.

- В Краснодарском крае на рыночно-ярмарочных объектах около 60 тыс. торговых мест, треть из них - на открытых прилавках. В целом мы поддерживаем законопроект. Однако обозначить круг продавцов, которые обязаны применять контрольно-кассовую технику, будет весьма проблематично, – отметил Александр Руппель.

По мнению краснодарских чиновников, обязательный ввод кассовых аппаратов для лавочников сократит предпринимательскую деятельность. Особенно пострадают производители собственной продукции и фермеры.

Также возникает вопрос с теми людьми, которые на ярмарках и рынках за петрушку или домашний творог будут платить налоги в казну. В то время как продавцы платят еще и за аренду своего места на базаре.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

На Кубани в торговых центрах с 22 марта открываются кафе и рестораны

Заведения общепита с отдельным залом облуживания в ТЦ региона заработают после послабления режима (читать далееhttps://www.kuban.kp.ru/online/news/4229182/)