Новый Почтовый тракт появится в Краснодаре

В Краснодаре построят новую дорогу, ее протяженность составит 11 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре построят новую дорогу. Чтобы подготовить необходимые документы на государственную экспертизу, ей придумали название - Почтовый тракт.

- Дорога свяжет поселок Копанской и Западный обход, тем самым разгрузив ее от заторов. Сейчас это грунтовая дорога протяженностью в 11 километров, - сообщил депутат городской Думы Владимир Вербицкий.

Данный проект поддержали 44 депутата гордумы. В этом году начнется полномасштабная реконструкция дороги.

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