Авиабилеты в Сочи на летние месяцы подешевели на 11%

Авиаперевозчики снижают стоимость билетов в Краснодарский край Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Авиаперевозчики снижают стоимость билетов в Краснодарский край. Туристический портал Туту.ру проанализировал динамику ценообразования авиаперелетов, и она оказалась в пользу пассажиров.

- Так, с января по март стоимость авиабилета в Сочи из Москвы составлял чуть больше 7 тыс. рублей. Это на 9% ниже, чем в прошлом ковидном году. Стоимость из Питера еще меньше - 6 213 рублей, что ниже на целых 25%, - сообщает портал.

В целом, дешевле стало летать в Краснодар - на 8%, в Сочи - на 11%, Анапу - на 10% и в Геленджик - на 15%.

Также могли сэкономить пассажиры из Сибири и Урала - екатеринбуржцы платили на 9% меньше, омичи - на 8% и челябинцы - на 10%.

Возможно, здесь сыграла роль сезонность и малая востребованность в полетах на юг. Ближе к летнему сезону авиаперевозчики прогнозируемо поднимут цены на свои борта.

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