В порту Новороссийска в море вылилась гидравлическая жидкость

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Новороссийский морской порт в очередной раз оказался в зоне внимания экологов. Здесь регулярно происходят ЧП с пришвартованными судами, которые загрязняют акваторию Черного моря. В результате чего массово гибнет флора и фауна этого живописного района.

Очередная экологическая катастрофа произошла в бухте города-героя. Из грузового судна на причале № 18 вытекла гидравлическая жидкость.

- К экологической беде привела неисправность берегового мобильного крана АS Franzisca, - сообщили специалисты Росприроднадзора.

Они обнаружили в море масляное пятно в 20 кв. м, отобрали пробы морской воды для исследования оценки нанесенного ущерба. Если собственники морского крана не оплатят добровольно штраф, то Росприроднадзор подаст в суд.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, как эколог объяснил причину массовой гибели птиц на пляжах в Новороссийске. На настоящее кладбище около моря наткнулись местные жители во время прогулки, потому решили придать ситуацию огласке.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Новороссийске море стало «кровавым» из-за шторма

Жители забили тревогу после публикации фото с коптера (читать далее)

Ущерб от стихийной свалки в Краснодаре оценили в 7 млн рублей

Полигон отходов из строительных материалов образовался в одном из самых густонаселенных районов города - Комсомольском микрорайоне (читать далее)