Подростковая преступность на Кубани снизилась на 7%

Правонарушения подростков чаще всего связаны с плохим климатом в семье, считают в краевом минтруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 26 марта состоялось очередное заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних. Чиновники пришли к выводу, что работа с юными правонарушителями идет недостаточно эффективно. Что необходимо к этому вопросу подходить не формально, а обществу больше уделять внимание воспитанию подростков.

Согласно полицейским сводкам, дети стали совершать преступления наравне со взрослыми преступниками. Все больше фактов телесных насилий. Не снижается количество и самоубийств среди детей. Особенно большой процент совершенных преступлений, где дети растут в неполных семьях.

За прошлый год подростковая преступность в Краснодаре снизилась на 6,7%, но по словам вице-губернатора Анны Миньковой, ситуация остается довольно тяжелой. Система профилактики работает очень слабо.

– Ежегодно профилактике противоправных действий среди подростков мы уделяем повышенное внимание: анализируем причины, способствующие преступности, принимаем меры по их устранению, - отметила Минькова.

По мнению министра труда и социального развития Сергея Гаркуши, правонарушения подростков чаще всего связаны с плохим климатом в семье. Дети плохо адаптированы и социализированы к обществу, в котором они живут. Для этого, как он считает, необходим контроль не только правоохранительных органов, школы, но и родителей или опекунов.

- Необходимо создавать пространства и сообщества, где дети могут получать знания, компетенции, реализовывать себя, – сказала вице-губернатор.

Ранее "КП" - Кубань" писала о подробностях задержания сочинского школьника. Как удалось вычислить подростка, который готовил взрыв в лицее.

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