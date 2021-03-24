Подробности задержания сочинского школьника: Как удалось вычислить подростка, который готовил взрыв в лицее

во время обыска парень показал весь свой арсенал. Фото: ФСБ России.

Появились подробности задержания сочинского школьника, который готовил настоящую массовую бойню в учебном учреждении, где он учился.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 14-летний Михаил Бронов (имя изменено - Авт.) готовился к атаке заранее. Все началось, как полагают правоохранители, за несколько месяцев до дня Х.

Подросток хранил дома очень опасные вещества. Фото: ФСБ России.

- Есть предварительная информация, что нападение на лицей он планировал под конец учебного года. Не исключено, что атаку он хотел устроить на выпускной, когда соберутся разом много людей, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в силовых структурах. - Именно поэтому он тщательно проверял все, что хотел использовать во время бойни.

А еще парень изготовил эскиз самодельного пистолета.

Подросток изучал литературу, шерстил множество форумов охотников, которые рассказывали про ружье и пистолеты. Один из таких изготовить Михаил хотел самостоятельно. Юноша даже нарисовал эскиз самострела, который нашли позднее силовики во время обысков.

Более того, учащийся создал сообщество в соцсетях и делился опытом создания самодельных бомб.

- Чуть не взорвался, – комментировал записи юноша.

Чтобы изготовить бомбы, использовал инструкцию. Фото: ФСБ России.

Изготавливал взрывчатые вещества Михаил прямо на газовой плите на кухне. Чтобы не получить ожоги лица, использовал каску, которую купил в гипермаркете.

Фото и видео экспериментов, которыми подросток то ли хвастался, то ли просто пытался не забыть, заметили силовики. Канал с "рецептами" и позволил им вычислить Михаила. Они быстро пробили подростка, вычислили его адрес и выдвинулись к нему домой.

К нападению подросток готовился долго. Фото: ФСБ России.

В квартире, в которой жил Михаил, нашли взрывчатку и ее компоненты, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник. Юноша, словно, боялся что-то упустить или забыть, потому тщательно прописывал все, что планирует. Стоит сказать, что на снимках экрана телефона задержанного подростка проскакивает фрагмент фото "керченского стрелка" – это студент в 2018 году устроил взрыв в колледже. Тогда погиб 21 человек. Что сподвигло Михаила устроить бойню, выясняют правоохранители.

- На данный момент ученик лицея задержан, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в Центре общественных связей ФСБ России.

Сейчас подросток находится в изоляторе временного содержания. Там он пробудет ближайшие 48 часов. А далее его должны поместить под стражу. Стоит сказать, что пока дополнительных подробностей силовики не сообщают. В управлении образования от любых комментариев открещиваются.

- Ведутся следственные действия. Комментарий дать по этому поводу не могу, - отрапортовала «КП» - Кубань» начальник управления Ольга Медведева.

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